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В США Овечкина назвали главным претендентом на приз самому ценному игроку НХЛ

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Global Look Press

Американское издание ESPN считает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги — «Харт Трофи».

Также журналисты считают одними из фаворитов на приз нападающего «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо и форварда «Торонто Мэйпл Лифз» Остона Мэттьюса. Форварды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не попали в тройку главных претендентов.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее Овечкин высказался о том, что после дубля в ворота «Нэшвилл Предаторз» (4:1) он в 16-й раз в карьере добрался до отметки в 30 голов за сезон.

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Хоккей. НХЛ
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