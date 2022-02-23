В США Овечкина назвали главным претендентом на приз самому ценному игроку НХЛ

Американское издание ESPN считает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги — «Харт Трофи».

Также журналисты считают одними из фаворитов на приз нападающего «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо и форварда «Торонто Мэйпл Лифз» Остона Мэттьюса. Форварды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не попали в тройку главных претендентов.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее Овечкин высказался о том, что после дубля в ворота «Нэшвилл Предаторз» (4:1) он в 16-й раз в карьере добрался до отметки в 30 голов за сезон.