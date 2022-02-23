В Госдуме прокомментировали намерение США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на предложение о внесении в конгресс США законопроекта о предоставлении вида на жительство лицам, которые предоставят информацию о допинге у российских спортсменов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Неужели будет достаточно просто свидетельских показаний, чтобы просто получить вид на жительство? Тут же нужно предъявить все доказательства. Удивительно, что теперь за такое дают вид на жительство. Это за гранью. Они прекрасно знают, что наша сборная чистая. Остается только подтасовывать факты, вести информационную борьбу», — сказала Журова.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине стало известно о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Проба была взята в декабре прошлого года, а данные обнародованы во время Игр-2022. Спортсменка отстояла свое право на выступление в личном турнире, но расследование дела продолжается.

Решение о вручении медалей призерам командного турнира, в котором Валиева принимала участие, будет принято после завершения расследования.

Позже глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

Ранее сообщалось, что несколько депутатов Европарламента обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой прекратить сотрудничество с российской нефтегазовой компанией «Газпром».