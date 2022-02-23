Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Евросоюз призвал Россию пересмотреть признание ДНР и ЛНР и пригрозил новыми санкциями 19:13
ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР 19:05
Латвийские политики призывают распространить санкции на всех россиян 19:03
Экологи бьют тревогу из-за выброшенных масок, в которых запутываются пингвины 19:02
Эпидемиолог предостерег переболевших COVID-19 от поездок на море 18:59
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление на Донбасс 18:55
Заключенный умер сразу после того, как узнал об отмене смертного приговора 18:55
Кулеба прокомментировал возможные планы Украины по созданию ядерного оружия 18:53
Драчев: если бы не наши лыжники, по золотым медалям были бы, как Новая Зеландия 18:45
Стали известны сроки предложенного Зеленским режима ЧП 18:41
Бесплатная ставка 2000 р.

В Госдуме прокомментировали намерение США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на предложение о внесении в конгресс США законопроекта о предоставлении вида на жительство лицам, которые предоставят информацию о допинге у российских спортсменов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Неужели будет достаточно просто свидетельских показаний, чтобы просто получить вид на жительство? Тут же нужно предъявить все доказательства. Удивительно, что теперь за такое дают вид на жительство. Это за гранью. Они прекрасно знают, что наша сборная чистая. Остается только подтасовывать факты, вести информационную борьбу», — сказала Журова.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине стало известно о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Проба была взята в декабре прошлого года, а данные обнародованы во время Игр-2022. Спортсменка отстояла свое право на выступление в личном турнире, но расследование дела продолжается.

Решение о вручении медалей призерам командного турнира, в котором Валиева принимала участие, будет принято после завершения расследования.

Позже глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

Ранее сообщалось, что несколько депутатов Европарламента обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой прекратить сотрудничество с российской нефтегазовой компанией «Газпром».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть