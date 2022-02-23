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Испанская фигуристка объяснила попадание допинга в ее организм на Олимпиаде-2022

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РИА Новости

Испанская фигуристка Лаура Баркеро объяснила попадание допинга в ее организм на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в пробе спортсменки был обнаружен метаболит клостебола. Клостебол включен в список анаболических андрогенных стероидов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Испанское издание Marca сообщает, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм через крем. Испанка использовала его для заживления порезов, которые получила от лезвий коньков.

Дело Баркеро передадут в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Играх-2022 Лаура Баркеро вместе с партнером Марком Цандроном заняли 11-е место.

Напомним, что во время Олимпийских игр – 2022 появилась информация о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала,, как отреагировала на то, что ей пришлось пропустить ОИ.

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