Ширвиндт рассказал о плюсах допингового скандала вокруг Валиевой

Народный артист России Александр Ширвиндт высказался о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить, а она просто так ее имеет», — цитирует артиста «Собеседник».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место.

Разбирательство по делу фигуристки продолжается.

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2022 в шорт-треке Семен Елистратов назвал отсутствие психологической подготовки одним из упущений в российском спорте.