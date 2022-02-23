Червиченко резко высказался о возможном переносе матча с Польшей из Москвы

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении Польского футбольного союза попросить УЕФА о переносе матча стыкового турнира чемпионата мира — 2022 с Россией на нейтральное поле.

Польская сторона якобы опасается за безопасность на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР, хотя пресс-атташе сборной успел опровергнуть эту информацию.

«Мы уже должны были привыкнуть к этому лицемерию и хамским попыткам использовать любую ситуацию против России. Не понимаю, какая связь между событиями на Украине и сборной Польши, которая должна играть в Москве. Но собралась группа западных стран, которые будут стараться все отменять и делать против нас.

Это бригада смердящих государств. Удивляться нечему, Польша всегда была мерзостной страной по отношению к России. А когда еще какая-то выгода есть, то для них это сказка вообще.

В УЕФА большинство представителей именно из этих западных стран. Им нужен повод. А к этому поводу уже можно пытаться натягивать сову на глобус. Так как, скорее всего, ближайшие два-три года гадить России станет общеевропейским трендом, то не исключаю любых решений УЕФА, даже противоречащих здравому смыслу», — приводит слова Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Победитель пары 29 марта встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на информацию о нежелании Польши играть с Россией в Москве.