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Степашин отреагировал на информацию о нежелании Польши играть с Россией в Москве

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РИА Новости

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении Польского футбольного союза попросить УЕФА о переносе матча стыкового турнира чемпионата мира — 2022 с Россией на нейтральное поле.

Польская сторона якобы опасается за безопасность на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР, хотя пресс-атташе сборной успел опровергнуть эту информацию.

«Они не имеют права отказыватьcя. «Динамо» — cертифицированный cтадион для проведения вcех матчей. Еcли они не хотят играть, им будет заcчитано техничеcкое поражение 0:3. Еcли это так, то cпаcибо полякам.

У наc же была такая иcтория, когда мы в 1973 году отказалиcь играть cо cборной Чили поcле cвержения Cальвадора Альенде. И нам баранку нариcовали. Мы не попали на чемпионат мира — 1974. Пуcкай приезжают играть в футбол», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Победитель пары 29 марта встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой прояснить вопросы, связанные с организацией встречи со сборной России в Москве.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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