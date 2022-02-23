Большунов о призовых на ОИ: если была бы цель заработать, не было бы ни одной медали

Российский лыжник Александр Большунов в подкасте «Голос биатлона» ответил на вопрос, о размере своих призовых, которые получит за выступление на Олимпийских играх в Пекине.

«Для меня это не главное. Классно, что я могу этим трудом заработать, но если бы для меня была цель именно заработать, то здесь бы не было ни одной медали. У меня цель – победить, все-таки преодолеть самого себя и доказать, что даже невзирая на все эти препятствия, когда у тебя не получается, я все-таки могу доказать, что в нужный момент, нужный час и в нужную секунду я могу выдать неплохой результат», — сказал Большунов.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне и оформил свою третью золотую медаль на Играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее Александр Большунов дал совет отечественным биатлонистам.