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Российский биатлонист рассказал, как он развлекался во время ОИ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов в подкасте «Голос биатлона» рассказал, как ему и Кариму Халили удалось развлекаться во время Олимпийских игр в Пекине.

«Делать было нечего, и мы решили взболтать колу с ментосом. Чтобы ничего не разлилось, сверху презерватив надели. Безопасность же. Не бросали ли вниз? Нет-нет, у нас нельзя было так делать. Там порядок», — сказал Серохвостов.

На Олимпиаде-2022 Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он занял 19-е место, а в гонке преследования – 39-е.

Серохвостов дебютировал на этапах Кубка мира в ноябре 2021 года. В составе сборной России он стал обладателем бронзовой награды в эстафете. Позже он повторил свой успех в Хохфильцене. А в январе завоевал свою первую золотую медаль на этапах Кубка мира, также в эстафете.

Российским биатлонистам на Играх в Пекине удалось завоевать всего четыре медали: серебро в женской эстафете, а также по бронзе в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов), в смешанной и мужской эстафетах.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может возглавить Союз биатлонистов России (СБР).

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