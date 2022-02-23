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Елистратов: понимал, что Валиева психологически не справилась

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Fabrizio Bensch/Reuters

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в шорт-треке Семен Елистратов назвал отсутствие психологической подготовки одним из упущений в российском спорте.

«Когда вы приезжаете на такие высокие соревнования, как Олимпийские игры, вы должны быть к ним готовы, в том числе психологически. На Олимпиаде может случиться все, что угодно. Когда происходит то, что происходило с Валиевой, я сидел и понимал, что она психологически не справилась. Она была психологически не готова к этой ситуации. Вот и все», — передает слова Елистратова «Матч ТВ».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место.

Разбирательство по делу фигуристки продолжается.

Ранее Анастасия Гребенкина обвинила систему в том, что произошло с Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

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