Елистратов: понимал, что Валиева психологически не справилась

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в шорт-треке Семен Елистратов назвал отсутствие психологической подготовки одним из упущений в российском спорте.

«Когда вы приезжаете на такие высокие соревнования, как Олимпийские игры, вы должны быть к ним готовы, в том числе психологически. На Олимпиаде может случиться все, что угодно. Когда происходит то, что происходило с Валиевой, я сидел и понимал, что она психологически не справилась. Она была психологически не готова к этой ситуации. Вот и все», — передает слова Елистратова «Матч ТВ».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место.

Разбирательство по делу фигуристки продолжается.

Ранее Анастасия Гребенкина обвинила систему в том, что произошло с Валиевой на Олимпиаде в Пекине.