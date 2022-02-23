Тихонов: если Вяльбе возглавит биатлон вместо лыжных гонок, мы развалим и то, и другое

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может возглавить Союз биатлонистов России (СБР).

«Идея отдать биатлон в управление Лене Вяльбе — такая же бредовая хотелка некоторых людей, как и переход Большунова. Если Вяльбе возглавит биатлон вместо лыжных гонок, мы развалим и то, и другое. Вяльбе полностью погружена в свое дело и замечательно с ним справляется, лучше всех. Она молодец, настоящий профессионал своего дела, а эту хреновину кто-то там плетет и все», — передает слова Тихонова Sport24.

Вяльбе возглавила ФЛГР летом 2019 года. В январе 2020 года она была назначена главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

Российские лыжники стали основным поставщиком медалей. На Играх в Пекине они завоевали 11 наград (четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовые).

Биатлонистам удалось завоевать всего четыре медали: серебро в женской эстафете, а также по бронзе в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов), в смешанной и мужской эстафетах.

Ранее Александр Большунов посоветовал отечественным биатлонистам прислушиваться к своему организму.