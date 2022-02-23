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Колосков о возможном переносе финала ЛЧ: сотрясение воздуха, бестолковые вбросы

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов 2021/22 из Санкт-Петербурга.

«Это все опять бестолковые вбросы европейской стороны. Я уверен на сто процентов, что это неподтвержденная информация и простое сотрясение воздуха. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА — если бы они рассматривали такой вариант, уже сказали бы об этом. Давайте жить спокойно и готовиться к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге», — передает слова Колоскова Sport24.

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Напомним, что несколько британских изданий опубликовали информацию о том, что Санкт-Петербург может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов из-за признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). А британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что проведение футбольных турниров в нашей стране немыслимо.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что внимательно следит за украинским кризисом с целью разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, если это понадобится.

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Футбол. Лига чемпионов
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