Клебо показал медальную коллекцию, собранную в Пекине

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фотографии с медалями, завоеванными на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Спасибо, Пекин», — подписал фото в Instagram Клебо.

На Олимпиаде в Пекине Клебо завоевал четыре медали: золото в личном и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Йоханнес не сумел завершить заключительную гонку — марафон — из-за плохого самочувствия, ему пришлось сойти с дистанции.

Российские лыжники в Пекине 11 медалей.

Триумфатором Игр стал Александр Большунов, установивший уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Клебо из-за боязни заразиться коронавирусом прилетит в Норвегию ночным рейсом.