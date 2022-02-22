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Большунов о планах после возвращения в Россию: я сразу к Путину

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский лыжник Александр Большунов в подкасте «Голос Биатлона» рассказал о своих планах после прилета из Пекина.

«Я сразу к Путину», — пошутил трехкратный олимпийский чемпион.

Однако российский лыжник отметил, что все не так просто. Чтобы попасть на прием к президенту РФ, нужно две недели провести в изоляции.

«Если меня посадят принудительно, я сбегу уже через два часа. Я не могу просто так взять, и выкинуть из жизни 10-14 дней. Это нереально», — сказал герой Олимпиады.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Всего у Большунова теперь 9 олимпийских медалей.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, почему лыжные гонки оказались самыми успешным видом спорта для России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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