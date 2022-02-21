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Большунов дал потрогать Губерниеву свои олимпийские медали

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Reuters

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото в Instagram с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Сан Саныч Большунов все же дал медали потрогать! Мужик сказал — мужик сделал!» — написал Губерниев в Instagram.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о психологическом давлении на молодых спортсменов.

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