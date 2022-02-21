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Мать игрока «Манчестер Сити» ударили по лицу на глазах у сына

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Reuters

Мать полузащитника английского клуба «Манчестер Сити» Фила Фодена ударили по лицу во время потасовки прямо на глазах у собственного сына. Об этом сообщает The Sun.

Фоден вместе со своей девушкой Ребеккой и матерью Клэр пришел в качестве зрителя на боксерский поединок между Амиром Ханом и Келлом Бруком, который проходил в Манчестере.

Неизвестный мужчина назвал 21-летнего полузащитника сыклом. После этого девушка и мать футболиста пытались найти выкрикивающего нелицеприятные слова в адрес Фодена мужчину. Мать игрока толкнула одного из мужчин, после чего тот ударил ее по лицу. Началась потасовка, в которой пытался принять участие сам футболист «Манчестер Сити».

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». Он дебютировал за главную команду в ноябре 2017 года. 21-летний полузащитник прошел все юношеские и молодежные сборные Англии. В сентябре 2020 года он провел свой первый матч за первую национальную команду.

В этом сезоне Фоден принял участие в 18 матчах чемпионата Англии. Хавбек отличился шестью забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший боец смешанного стиля (ММА) Дон Фрай ударил зрителя во время турнира UFC 270.

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