Экс-игрок «Фиорентины» пошутил на тему постоянного отсутствия Кокорина

Бывший нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано прокомментировал очередное отсутствие российского игрока итальянского клуба Александра Кокорина.

«Пентек? У нас есть один бомбардир на поле, а второй — в отпуске. В целом в атаке мы сейчас более вариативны, ведь раньше у нас был только Влахович», — передает слова Ригано «Чемпионат» с ссылкой на канал Italia 7.

В январе 2021 года Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины». В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В сезоне 2021/22 российский нападающий пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Последний раз Кокорин выходил на поле в футболке «Фиорентины» 10 января в матче против «Торино».

«Фиорентина» до окончания зимнего трансферного окна попытается продать Кокорина в один из российских клубов.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов признался, что хотел бы видеть в своей команде Александра Кокорина.