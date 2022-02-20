Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Гинцбург рассказал о вакцинации детей с антителами 02:33
Блинкен заявил, что позиция России по безопасности противоречит основным принципам... 02:32
Генсек НАТО: Россия готовит полномасштабное нападение на Украину 02:15
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве 02:10
Третьяк рассказал, как сборной России не надо играть в матче с финнами 01:59
В ЕС отреагировали на заявления ДНР и ЛНР об украинском наступлении 01:58
Стала известна личность новой возлюбленной Илона Маска 01:53
Фигурист Морозов: нам повезло, что мы попали к Тутберидзе 01:38
Лондон ужесточит антишпионское законодательство для борьбы с «грязными... 01:34
Эксперты назвали города, где в 2022 году подешевели однокомнатные квартиры 01:27
Бесплатная ставка 2000 р.

Экс-игрок «Фиорентины» пошутил на тему постоянного отсутствия Кокорина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Бывший нападающий «Фиорентины» Кристиан Ригано прокомментировал очередное отсутствие российского игрока итальянского клуба Александра Кокорина.

«Пентек? У нас есть один бомбардир на поле, а второй — в отпуске. В целом в атаке мы сейчас более вариативны, ведь раньше у нас был только Влахович», — передает слова Ригано «Чемпионат» с ссылкой на канал Italia 7.

В январе 2021 года Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины». В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В сезоне 2021/22 российский нападающий пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Последний раз Кокорин выходил на поле в футболке «Фиорентины» 10 января в матче против «Торино».

«Фиорентина» до окончания зимнего трансферного окна попытается продать Кокорина в один из российских клубов.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов признался, что хотел бы видеть в своей команде Александра Кокорина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть