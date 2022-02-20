Российский нападающий «Базеля» сделал первое результативное действие в новой команде

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов, который арендован клубом у московского ЦСКА, в матче 22 тура против «Лозанны» отдал свою первую голевую передачу в чемпионате Швейцарии. Это результативное действие привело к тому, что его команда открыла счет в матче.

Спустя шесть минут россиянин заработал пенальти, который успешно реализовал Фабиан Фрай.

Чалов был заменен на 81-й минуте, а матч закончился победой «Базеля» со счетом 3:0.

После 22-х игр у «Базеля» в активе 40 очков. Команда располагается на втором месте, уступая только «Цюриху» (49 очков). 23-летний россиянин успел принять участие уже в трех матчах.

Чалов стал игроком швейцарского клуба в январе 2022 года. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. По контракту «Базель» не имеет право обязательного выкупа игрока.

Права на Чалова принадлежат московскому ЦСКА. В этом сезоне он принял участие в 16-ти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и сумел отличиться три раза. Также на счету нападающего три матча за сборную России.

Ранее Андрей Червиченко выразил надежду, что переход Чалова в «Базель» поможет ему в дальнейшей карьере.