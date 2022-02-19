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Сборная Великобритании лишена серебра ОИ-2020 в эстафете 4х100 из-за допинга

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РИА Новости

Сборная Великобритании по легкой атлетике лишена серебряной медали Олимпиады 2020 года в эстафете 4х100 после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил нарушение антидопинговых правил со стороны Чиджинду Уджи, передает Reuters.

Таким образом, серебряная медаль досталась Канаде, а бронзу заработал Китай. Победителями соревнований стали итальянцы.

Уджи был временно отстранен от соревнований из-за наличия в его допинг-пробах остарина и S-23. Эти вещества запрещены Всемирным антидопинговым агентства (WADA).

Ранее украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Украинская спортсменка сдала допинг-тест 14 февраля, когда она уже находилась на Олимпиаде в Пекине. По результатам тестирования было выявлено, что в ее организме присутствует запрещенное вещество – дигидротестостерон.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
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