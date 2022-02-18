Россиянин Сафиуллин сенсационно обыграл четвертую ракетку мира на турнире в Марселе

Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 163-е место в мировом рейтинге, пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинальном матче игрок обыграл четвертую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Там Роман сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Илья Ивашко (Белоруссия).

В начале этого года Сафиуллин блистал на командном мужском турнире Кубок ATP, где сборная России дошла до 1/2 финала, но не смогла выйти в финал, уступив канадцам со счетом 1:2.

В стартовой игре Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), во втором матче Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0).В парном поединке Сафиуллин и Медведев не смогли обыграть Оже-Альяссиму и Шаповалова.

Ранее сообщалось, что Сборная Канады по теннису не пустила Россию в финал ATP Cup.