«Фиорентина» определилась с будущим Кокорина

Итальянская «Фиорентина» попробует продать своего форварда Александра Кокорина в один из российский клубов, передает La Nazione.

Отмечается, что «Фиорентина» активизирует работу на российском трансферном рынке, чтобы продать Кокорина в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Фиалки» не рассчитывают на нападающего в будущем.

Интересно, что «Фиорентина» включила российского нападающего Александра Кокорина в заявку команды на вторую часть сезона чемпионата Италии.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах российского форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.