Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Президент Венесуэлы заявил о военном сотрудничестве с Россией 04:02
Шведский журналист о матче против России по хоккею в 1/2 финала ОИ: ужасное... 03:51
Метеоролог рассказал об идущих на регионы России шторме и ураганах 03:46
Биатлонист Латыпов обратился к болельщикам после упущенной победы в эстафете 03:39
В Совфеде предложили расширить перечень противоправного контента 03:31
В США анонсировали встречи Харрис со Столтенбергом, Олафом и Зеленским на этой... 03:18
Украинский консул предложил «уничтожить» Россию 03:10
Медсестра, проходившая по делу о гибели 7 человек от рентгена, пыталась... 03:05
Тренер по фигурному катанию Мишин подверг критике WADA 02:51
Мужчина женился на 14 женщинах и жил за их счет 02:49
Бесплатная ставка 2000 р.

«Фиорентина» определилась с будущим Кокорина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Итальянская «Фиорентина» попробует продать своего форварда Александра Кокорина в один из российский клубов, передает La Nazione.

Отмечается, что «Фиорентина» активизирует работу на российском трансферном рынке, чтобы продать Кокорина в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Фиалки» не рассчитывают на нападающего в будущем.

Интересно, что «Фиорентина» включила российского нападающего Александра Кокорина в заявку команды на вторую часть сезона чемпионата Италии.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах российского форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть