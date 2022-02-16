Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пермскую школьницу приговорили к сроку за кражу денег с банковских счетов 05:04
Россиянам дали советы, как выйти из зимней спячки 05:00
Врач назвал неожиданную опасность смарт-часов 04:59
Канадская судья — единственная, кто поставил Валиеву на второе место... 04:49
Шипулин — о Латыпове: не нужно уничтожать человека, который выступает... 04:37
Двое рабочих погибли от отравления угарным газом в санатории 04:27
Гинцбург раскрыл подробности испытания назальной вакцины 04:25
Винер-Усманова назвала Валиеву величайшей фигуристкой после короткой программы на ОИ 04:18
Впервые пациентом, победившим ВИЧ, стала женщина 04:13
Антитела к «омикрону» плохо нейтрализуют другие штаммы COVID-19 04:12
Бесплатная ставка 2000 р.

Роналду хотели арестовать в 2019-м по делу об изнасиловании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
cristiano/Instagram

Полиция Лас-Вегаса в 2019 году хотела арестовать на тот момент нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу о сексуальном насилии модели Кэтрин Майорги. Об этом сообщает The Sun.

В настоящее время португальский форвард защищает цвета «Манчестер Юнайтед».

Как передает источник, полицейские считали, что у них достаточно доказательств для предъявления обвинений и ареста игрока. Однако окружной прокурор Стив Волфсон отказался возбуждать дело.

Напомним, Майорга утверждает, что футболист изнасиловал ее в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. По словам модели, Роналду заплатил ей за молчание $375 тыс. В дальнейшем 37-летний спортсмен подтвердил это.

В 2018 году Майорга подала в суд на Роналду, однако прокуратура Лас-Вегаса не нашла состава преступления и сняла обвинения против игрока сборной Португалии.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) игрок принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забить девять мячей и сделать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду плюнул в своего одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть