Роналду хотели арестовать в 2019-м по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса в 2019 году хотела арестовать на тот момент нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу о сексуальном насилии модели Кэтрин Майорги. Об этом сообщает The Sun.

В настоящее время португальский форвард защищает цвета «Манчестер Юнайтед».

Как передает источник, полицейские считали, что у них достаточно доказательств для предъявления обвинений и ареста игрока. Однако окружной прокурор Стив Волфсон отказался возбуждать дело.

Напомним, Майорга утверждает, что футболист изнасиловал ее в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. По словам модели, Роналду заплатил ей за молчание $375 тыс. В дальнейшем 37-летний спортсмен подтвердил это.

В 2018 году Майорга подала в суд на Роналду, однако прокуратура Лас-Вегаса не нашла состава преступления и сняла обвинения против игрока сборной Португалии.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) игрок принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забить девять мячей и сделать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду плюнул в своего одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном».