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Тренер «Динамо» объяснил причины спортивного долголетия Овечкина

Кудашов: Овечкин был и остался заряженным, поэтому и играет так долго

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об особенностях поведения Александра Овечкина, которые помогают ему по сей день выходить на лед.

«Я думаю, он настолько эмоциональный и заряженный был, что волнения было не видно. Он и сейчас таким же остался, поэтому и играет так долго. Он мог попрыгать, побегать, запрыгнуть на кого-нибудь. Он очень эмоциональным был, это его характеризует. Он никогда не держал эмоции в себе, это самое важное, он их выплескивал в разном проявлении», — передает слова Кудашова Sport24.

На счету Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 29 заброшенных шайб и 31 результативная передача. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает пятое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Адама Оутса по очкам в большинстве в истории НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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