Тренер «Динамо» объяснил причины спортивного долголетия Овечкина

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об особенностях поведения Александра Овечкина, которые помогают ему по сей день выходить на лед.

«Я думаю, он настолько эмоциональный и заряженный был, что волнения было не видно. Он и сейчас таким же остался, поэтому и играет так долго. Он мог попрыгать, побегать, запрыгнуть на кого-нибудь. Он очень эмоциональным был, это его характеризует. Он никогда не держал эмоции в себе, это самое важное, он их выплескивал в разном проявлении», — передает слова Кудашова Sport24.

На счету Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 29 заброшенных шайб и 31 результативная передача. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает пятое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Адама Оутса по очкам в большинстве в истории НХЛ.