Конькобежка Голикова поделилась эмоциями от бронзы Олимпиады

Российская конькобежка Ангелина Голикова поделилась эмоциями от бронзы Олимпиады, которую она завоевала в забеге на 500 метров, передает «Спорт-Экспресс».

«Перед стартом понимала, что нельзя бояться, надо идти навстречу себе. Выдала все на этом старте. Хотела принести команде золото, но что есть, то есть. Пока не могу все чувства передать», — сказала Голикова.

Победительницей соревнований стала американка Эрин Джексон. Она опередила Голикову на 0,08 секунды. Вторую строчку заняла Михо Такаги из Японии.

В 2021 году Голикова выиграла чемпионат мира в дистанции на 500 метров, который проходил в нидерландском Херенвене.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.