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Во время просмотра финала клубного ЧМ был застрелен болельщик

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Global Look Press

Во время просмотра финала клубного чемпионата мира между «Палмейрасом» и «Челси» (1:2) был застрелен болельщик бразильского клуба. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, случай произошел во время беспорядков, которые начались во время просмотра матча. Сообщается, что убитым болельщиком оказался тюремный охранник в отставке.

Также известно, что был задержан один человек. Материалы с камер будут проанализированы для идентификации других участников беспорядков.

Напомним, бельгийский форвард Ромелу Лукаку вывел «синих» вперед голом на 55-й минуте встречи. «Палмейрас» сумел восстановить равновесие в счете на 64-й минуте, когда Рафаэл Вейга реализовал 11-метровый.

В основное время матча команды не выявили сильнейшего, потому игра перешла в дополнительное время, где на 117-й минуте немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил с пенальти и принес своей команде победу.

«Челси» во второй раз участвовал в клубном чемпионате мира и впервые в своей истории выиграл трофей. В 2012 году англичане в финальном матче уступили бразильскому «Коринтиансу» (0:1).

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель после над «Палмейрасом» рассказал, о чем пообщался с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

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