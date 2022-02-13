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Уругвайский футболист рассказал о самом необычном случае на ЧМ-2018 в России

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soccer.com

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о необычных ситуациях на чемпионате мира — 2018, который проходил в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Главное воспоминание — пожарная сигнализация, которая включалась на базе чуть ли не каждую ночь. Видимо, кто-то из нашей сборной курил в номере, и в районе трех или четырех часов утра все просыпались, потому что сирена была очень громкой. Просто невыносимой!», – сказал Лаксальт.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт принял участие в меми встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лаксальта составляет €3,5 млн.

Ранее Лаксальт рассказал о своих впечатлениях от жизни в Москве.

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Футбол. Чемпионат России
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