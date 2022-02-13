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Овечкин охарактеризовал главного тренера «Вашингтона»

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Официальный сайт НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о главном тренере столичной команды Питере Лавиолетте. Слова российского хоккеиста передает сайт Национальной хоккейной лиги.

«Что особенного в нашем тренере? На мой взгляд, в принципе все тренеры разные. Каждый из них — это уникальный человек, у которого существует своя система. Но если говорить конкретно про Питера, то он всегда предельно честен с игроками, что сильно подкупает. Он вызывает доверие. Но самое главное — он любит хоккей, хочет побеждать и хочет чемпионства. А еще он отличный человек», — сказал Овечкин.

На счету российского форварда 1379 (759+620) очков. Теперь Овечкин по этому показателю располагается на 24-й строчке в истории лиги. На 23-й позиции находится Бретт Халл, который за свою карьеру набрал 1391 балл.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и 30 результативных передач в 47 играх. Он продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по набранным очкам в истории НХЛ.

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