«Ужас»: легионер «Динамо» высказался о дорожной ситуации в Москве

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своих впечатлениях от жизни в Москве. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Да, было время посмотреть столицу. Я живу за городом недалеко от базы – в Ангелово, Пятницкое шоссе. Очень удобное место – не нужно стоять в пробках. Да и до центра не так далеко. Правда, зависит от трафика... Недавно ездил в клинику – два часа в одну сторону и два в другую. Ужас! Но зато можно посмотреть город. Из машины вижу очень много красивых мест», – сказал Лаксальт.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт принял участие в меми встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лаксальта составляет €3,5 млн.

Ранее Лаксальт рассказал о любви к ретроавтомобилям.