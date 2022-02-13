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«Ужас»: легионер «Динамо» высказался о дорожной ситуации в Москве

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soccer.com

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своих впечатлениях от жизни в Москве. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Да, было время посмотреть столицу. Я живу за городом недалеко от базы – в Ангелово, Пятницкое шоссе. Очень удобное место – не нужно стоять в пробках. Да и до центра не так далеко. Правда, зависит от трафика... Недавно ездил в клинику – два часа в одну сторону и два в другую. Ужас! Но зато можно посмотреть город. Из машины вижу очень много красивых мест», – сказал Лаксальт.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт принял участие в меми встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лаксальта составляет €3,5 млн.

Ранее Лаксальт рассказал о любви к ретроавтомобилям.

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