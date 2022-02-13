Немецкий тренер рассказал о разговоре с Абрамовичем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы в финале клубного чемпионата мира над «Палмейрас» (2:1) рассказал, о чем пообщался с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Его слова передает Metro.

«Мы встретились на поле после финала и сказали друг другу «поздравляю». Я сказал ему: «Эта победа – для вас и для вашего клуба. Она стала возможна благодаря вашему вкладу, вашей страсти». Эта победа – для него», – сказал Тухель.

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку вывел «синих» вперед голом на 55-й минуте встречи. «Палмейрас» сумел восстановить равновесие в счете на 64-й минуте, когда Рафаэл Вейга реализовал 11-метровый.

В основное время матча команды не выявили сильнейшего, потому игра перешла в дополнительное время, где на 117-й минуте немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил с пенальти и принес своей команде победу.

«Челси» во второй раз участвовал в клубном чемпионате мира и впервые в своей истории выиграл трофей. В 2012 году англичане в финальном матче уступили бразильскому «Коринтиансу» (0:1).