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Губерниев ответил словами Путина экс-главе WADA, предложившему России пропустить несколько Олимпиад

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комменатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил «Газете.Ru», что на призывы экс-главы WADA Дика Паунда пропустить несколько Олимпиад до решения проблем с допингом в России никто серьезно реагировать не будет, наша команда выступает «честно и чисто».

«У нас ситуация с допингом под контролем. Я думаю, что здесь совершенно излишни слова по поводу того, что мы что-то делаем не так. Мы объявили допингу нещадную борьбу еще много лет назад, и мы эту борьбу выиграли. Наша команда выступает честно и чисто, а все остальные могут идти в сад», — сказал Губерниев.

Журналист отметил, что Паунд имеет право на любые высказывания в демократической стране, вопрос только в том, как России к этому относиться.

«Мы гордо идем вперед, сдаем допинг-пробы. С Валиевой история абсолютно случайная, и я надеюсь, мы докажем все, что там происходило. Но что касается возможности пропустить... Мой ответ по классике: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — объяснил Губерниев.

Как сообщает Reuters, первый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член МОК Ричард Паунд заявил, что российскому спорту стоит взять перерыв и пропустить несколько Олимпийских игр, чтобы взять под контроль ситуацию с допингом.

«В определенный момент, если они абсолютно неисправимы, возникает ситуация, когда стране нужно взять тайм-аут. Мы могли бы сказать, что можем помочь вам, сосредоточиться на вашей проблеме. Возьмите тайм-аут на одну или две, или три Олимпиады, пока ситуация не будет под контролем», — сказал Паунд.

Заседание CAS по делу Валиевой состоится 13 февраля. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требуют отстранить спортсменку от выступлений.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Москве употребил фразу «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица», говоря об отношении Украины к Минским соглашениям.

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