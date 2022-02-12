Туктамышева: никто не может конкурировать с молодыми фигуристками

Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о конкуренции в сборной России.

«Никто не может конкурировать с молодыми. Они появляются очень часто. Сейчас у нас уже есть Софья Акатьева, ей 14, она уже за Камилой Валиевой идет», — сказала Туктамышева на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

25 декабря в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, набрав 283,48 балла. Второе место досталось Александре Трусовой (248,65), а на третьей строчке расположилась Анна Щербакова (239,56).

Елизавета Туктамышева после короткой программы занимала седьмое место и по результатам второго соревновательного дня завершила свое выступление на этой же позиции.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не хочет романтических отношений с человеком из мира спорта.