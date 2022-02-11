Газизов обратился в РФС с просьбой проверить слова Федуна

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой рассмотреть высказывание в свой адрес владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Гендиру «Уфы» не понравились слова Федуна о его работе в столичном клубе . Ранее Федун заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом».

Газизов посчитал, что эти слова умаляют его деловую репутацию. Он считает, что владелец красно-белых нарушил регламент РФС по этике.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее Газизов рассказал о своей работе в московской команде.