В Федерации легкой атлетики отреагировали на новость, что Привалова провалилась под лед

Пресс-менеджер Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко выступила с опровержением информации о том, что исполняющая обязанности главы организации Ирина Привалова провалилась под лед на Москве-реке, после чего была госпитализирована с переохлаждением.

«Привалова не проваливалась под лед, это фейк. С ней все в порядке. Мы не знаем, откуда появилась эта информация», — приводит слова пресс-менеджера РИА «Новости».

Ранее об инциденте с 53-летней Приваловой сообщил телеканал «РЕН ТВ». По данным телеканала, бывшая спортсменка пошла по Москве-реке, но лед у нее под ногами треснул.

Привалова одержала победу в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх — 2000 в Сиднее. Она также является многократной победительницей чемпионатов России, Европы и мира. С ноября 2020 года Привалова является первым вице-президентом и членом Президиума Всероссийской федерацией легкой атлетики.