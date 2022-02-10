Тренер сборной России по мини-футболу высказался об украинских болельщиках

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился мнением об украинских болельщиках, скандировавших оскорбительные кричалки в адрес россиян в полуфинале чемпионата Европы.

«Не могу назвать их болельщиками, потому что это люди, которые приходят болеть за свою команду прежде всего. Поэтому трудно назвать этих людей болельщиками. Мне кажется, что они болели не за свою страну, а против другой, причем крайне негативно. В таких реалиях мы сегодня живем. Мы — стойкие люди, я вообще не воспринимал это ни на свой счет, ни на счет России».

Мы вдвойне не могли проиграть. Это было наше как бы маленькое сражение, где мы были на стороне добра. Наши футболисты это понимали, шли к своей мечте и цели», — приводит слова наставника ТАСС.

Напомним, 4 февраля во время полуфинального матча украинские болельщики скандировали оскорбительные выражения в адрес российских футболистов. Характер высказываний также носил политический и националистический характер.

Позже Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и потребовал провести расследование этого инцидента.

Матч между командами завершился победой россиян со счетом 3:2. В финале подопечные Сергея Скоровича уступили Португалии (4:2).

Ранее Скорович ответил на вопрос о двойных премиальных за победу над Украиной.