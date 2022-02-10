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Экс-игрок сборной Англии рассказал, чего нет у футболистов в отличие от обычных людей

Руни: у тебя есть деньги, машины, дома, но ты теряешь свободу

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Martin Rickett/AP

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий пост главного тренера «Дерби Каунти», поделился мыслями об отношении публики к футболистам.

«У тебя есть деньги, машины, дома, но ты теряешь свободу. Несколько дней назад мы с детьми пошли в парк развлечений, и мне пришлось уйти через десять минут.

Дело не в том, что я не хочу общаться с болельщиками – я сфотографировался раз сто, буквально, и не мог присматривать за детьми.

Пытаешься жить нормальной жизнью, но не получается. Думаю, многие футболисты предпочли бы быть обычными людьми, чем иметь все это», – приводит слова Руни «Би-би-си».

За свою карьеру Руни выступал за ливерпульский «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», клуб американской MLS «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти», в котором Уэйн завершил карьеру игрока. На клубном и международном уровне Руни провел 731 матч и забил 312 мячей, а также отметился 101 голевой передачей.

Руни пять раз выигрывал главный трофей чемпионата Англии, а также становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

Ранее Уэйн Руни рассказал о временах, когда он испытывал проблемы с алкоголем.

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Футбол. Чемпионат Англии
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