Генич: любовь Дзюбы и «Зенита» прошла, это его последние полгода в команде

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о перспективах продолжения карьеры российского нападающего Артема Дзюбы.

«Думаю, это последние полгода Дзюбы в «Зените». Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем все, что мог, дал «Зениту», и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в «Рубин» летом – как свободный агент – не кажется невозможным. За границу на те деньги, которые хочет Дзюба, он вряд ли уедет», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Дзюба стал игроком петербургского клуба в 2015 году. За это время вместе с командой он три раза становился чемпионом России.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» активно интересуется Артемом Дзюбой.