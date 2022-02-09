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Лыжница Долидович покинула Белоруссию, опасаясь преследования властей

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Sergei Dolidovich/Reuters

17-летняя белорусская лыжница Дарья Долидович вместе с семьей покинула свою страну из-за опасения преследования со стороны властей. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, спортсменка с семьей находятся в Польше. Лыжница намерена продолжить тренировки и закончить среднюю школу.

Отец и тренер Дарьи заявил, что три месяца назад не мог представить, что ему придется покинуть Белоруссию.

Напомним, Долидович и Светлане Андриюк из-за поддержки оппозиционных сил запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры — 2022, и у них не было возможности отобраться на соревнования.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали недопуск белорусских Андриюк и Долидович к международным соревнованиям.

Это не первый случай, когда спортсмены уезжают из Белоруссии по политическим причинам. На летних Играх-2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

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