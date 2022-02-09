Стало известно, где сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций

Сборная России проведет июньские матчи Лиги наций на стадионе московского «Динамо». Резервной ареной будут «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Национальная команда в июне проведет четыре матча в рамках второй группы Лиги наций (лиги В): на выезде с Албанией (2 июня) и Израилем (6 июня), а также примет на своем поле Исландию (10 июня) и Албанию (13 июня).

Игры состоятся на стадионе «Динамо».

В прошлом розыгрыше турнира россияне также играли в Лиге B. Тогда национальная команда заняла второе место, уступив в заключительной встрече сборной Швеции. Из-за этого сборная России упустила шанс перейти в Лигу А.

Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина проведут стыковые матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года на стадионе «Динамо».

24 марта 2022 года на арене бело-голубых россияне проведут встречу с национальной командой Польши. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Матч также пройдет на «Динамо».

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.