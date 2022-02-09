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Стало известно, где сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций

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РИА Новости

Сборная России проведет июньские матчи Лиги наций на стадионе московского «Динамо». Резервной ареной будут «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Национальная команда в июне проведет четыре матча в рамках второй группы Лиги наций (лиги В): на выезде с Албанией (2 июня) и Израилем (6 июня), а также примет на своем поле Исландию (10 июня) и Албанию (13 июня).

Игры состоятся на стадионе «Динамо».

В прошлом розыгрыше турнира россияне также играли в Лиге B. Тогда национальная команда заняла второе место, уступив в заключительной встрече сборной Швеции. Из-за этого сборная России упустила шанс перейти в Лигу А.

Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина проведут стыковые матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года на стадионе «Динамо».

24 марта 2022 года на арене бело-голубых россияне проведут встречу с национальной командой Польши. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Матч также пройдет на «Динамо».

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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Лига наций
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