Овечкин заявил, что Капризова засудили на Матче звезд НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ.

Перед конкурсом на самый красивый буллит Капризов переоделся в свитер «Вашингтона» с игровым номером Овечкина.

«Я считаю, что это было довольно круто. Мне показалось это забавным, и я не понимаю, почему он получил так мало баллов. Чем вообще там судьи занимались?» — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

#ALLCAPS Kirill Kaprizov pays tribute to Alex Ovechkin in the breakaway challenge, uses yellow laces and an ovi jersey. pic.twitter.com/PJla0R4RbH — Capitals Replays (@capsreplays) February 5, 2022

Овечкин пропустил Матч звезд из-за коронавируса. Стоит отметить, что 36-летний россиянин отказался от участия в мероприятии в 2019 и 2020 годах.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. 36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Нападающий выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее Овечкин рассказал, как ему удалось так классно подготовиться к новому сезону.