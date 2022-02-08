Футболист «Вест Хэма» извинился за видео, на котором он бьет своего кота

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума принес извинения за свой скандальный поступок. Его слова передает The Sun.

Ранее сообщалось, что Зума может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными. В интернете появился видеоролик, в котором футболист бьет свою кошку ногой.

«Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею. Я также хочу сказать, как глубоко мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится», — сказал футболист.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Зума принял участие в 12 встречах, в котором ему удалось забить один мяч. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет €32 млн.

«Вест Хэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков.

Ранее «Вест Хэм» выступил с заявлением об инциденте.