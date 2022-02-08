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Футболист «Вест Хэма» извинился за видео, на котором он бьет своего кота

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РПЛ

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума принес извинения за свой скандальный поступок. Его слова передает The Sun.

Ранее сообщалось, что Зума может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными. В интернете появился видеоролик, в котором футболист бьет свою кошку ногой.

«Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею. Я также хочу сказать, как глубоко мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится», — сказал футболист.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Зума принял участие в 12 встречах, в котором ему удалось забить один мяч. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет €32 млн.

«Вест Хэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков.

Ранее «Вест Хэм» выступил с заявлением об инциденте.

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Футбол. Чемпионат Англии
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