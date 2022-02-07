Спортивный директор «Аякса» Овермарс отправлял интимные фотографии сотрудницам клуба

Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс отправлял интимные фотографии сотрудницам команды, передает Het Parool.

Отмечается, что также Овермарс преследовал одну из сотрудниц. Руководство клуба приняло решение расторгнуть с ним контракт.

Овермарс выступал за амстердамский клуб с 1992 по 1997 год. Он провел за «Аякс» 135 матчей, забив 36 мячей. Также нидерландец является двукратным бронзовым призером Евро.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на решение суда по делу о сексуальном насилии со стороны хоккеиста «Локомотива» Рида Буше.

Напомним, суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) приговорил Буше к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.