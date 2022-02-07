Фанат «Лестера» во время матча напал на игроков соперника

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Лестер Сити» (4:1), который состоялся 6 февраля, случился неприятный эпизод.

Во время празднования одного из голов хозяевами поля, на поле прорвался болельщик «Лестера», который атаковал игроков команды соперника, нанеся им несколько ударов. Футболисты «Ноттингема» смогли оттолкнуть фаната, после чего его задержали стюарды.

A 'fan' ran onto the pitch and attacked Nottingham Forest players while they celebrated scoring a goal vs. Leicester City today. pic.twitter.com/0wx9A5Icwg — B/R Football (@brfootball) February 6, 2022

Ранее сообщалось, что во время товарищеского матча между владикавказской «Аланией» и сербским клубом «Чукарички» в Турции произошла массовая драка.

Потасовка случилась в самом конце первого тайма. На момент остановки игры счет не был открыт. После инцидента сербская команда не стала продолжать встречу и покинула стадион.

«Алания» после 25-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет десять баллов. Ближайший официальный матч подопечные Спартака Гогниева проведут 1 марта на своем поле с тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.