Черчесов остался доволен ситуацией, несмотря на разгром своей команды

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча своей команды против «Пакши».

«Пока в своих матчах мы действительно забиваем мало, но я доволен ситуацией. Предыдущий матч мы выиграли со счетом 1:0, но могли забить 3-4 гола, если бы лучше использовали свои возможности. Сегодня было абсолютно заслуженное поражение, но нужно спокойно двигаться дальше», — цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Сегодня его команда с разгромным счетом (3:0) уступила «Пакше» в рамках чемпионата Венгрии. Это поражение отодвинуло «Ференцварош» на вторую строчку в турнирной таблице.

Всего в трех матчах команда российского специалиста одержала одну победу и два раза проиграла.

Черчесов возглавил венгерский клуб в конце декабря 2021 года. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. На чемпионате Европы – 2020 сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов вспомнил времена работы с Черчесовым и Рахимовым и заявил, что у них на уме только бабки.