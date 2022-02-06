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Команда Черчесова проиграла 2 из 3 матчей и потеряла лидерство

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Global Look Press

«Ференцварош», который возглавляет бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, разгромно уступил в матче чемпионата Венгрии против «Пакша» (3:0) и потерял лидерство в турнире. Теперь команда отстает от первого места, на котором расположилась «Академия Пушкаша», на два очка.

Черчесов возглавил венгерский клуб в конце декабря 2021 года. Тогда «Ференцварош» располагался на первой строчке в чемпионате Венгрии. Под руководством российского наставника команда проиграла «Академии Пушкаша» (0:1) и победила «Уйпешт» (1:0). 12 февраля подопечные Черчесова на выезде сыграют с «Залаэгерсегом».

Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов вспомнил времена работы с Черчесовым и Рахимовым и заявил, что у них на уме только бабки.

«Другое дело, что как человек Рахимов плохой. Бросает много пыли в глаза, не любит людей, как и Черчесов. У них нет цели чему-то научить, у них на уме только бабки», — заявил Попов.

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