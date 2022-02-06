Хоккеист «Авангарда» Толчинский: у меня страха перед коронавирусом нет

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, как относится к остановке сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за коронавируса.

«Отношение неоднозначное. Есть очень много мнений, и непонятно, какое правильное. КХЛ решила остановить сезон, и тоже неизвестно, правильно ли это.

Если продолжать, то, например, у «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» здоровых составов нет. Кем они будут играть? Если отменять матчи и потом доигрывать, то куда их переносить? Так что руководство лиги можно понять, тем более выбрать однозначно верный вариант в такой ситуации непросто.

Я сам болел летом в том году. В этом году я пару дней тоже неважно себя чувствовал, но я вакцинирован, так что все нормально. Переносил я ковид нормально, только один день была температура. Все по-разному, конечно, переносят, но лично у меня страха перед болезнью нет, там более я вакцинирован.

Не знаю, как в других командах переносят, как в том же «Автомобилисте», но у нас пара ребят, кто заболел, даже симптомов не имели», — сказал Толчинский «Газете.Ru».

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что оставшиеся матчи регулярного чемпионата не будут доиграны. Лига планирует в марте возобновить турнир уже в рамках плей-офф.

Также он сообщил, что 16 команд будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Плей-офф стартует 1 марта.