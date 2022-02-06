Агент рассказал об интересе к футболисту сборной России со стороны клуба АПЛ

Александр Маньяков, агент полузащитника сборной России и «Динамо» Даниила Фомина, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клуба Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас». Его слова передает «Комсомольская правда».

«Подобный трансфер связан с целым ворохом организационных проблем – визы, медосмотр, подписание контракта, разрешение на работу. «Кристал Пэлас» в итоге так никого и не взял на позицию центрального полузащитника. Знаю, что они к обсуждению Даниила Фомина вернутся, интерес к нему с их стороны конкретный», — сказал Маньяков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Фомин провел в составе московской команды 17 матчей, в которых ему удалось забить шесть мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет €9 млн. Фомин дебютировал за сборную России 11 октября 2020 года в матче против Турции. За это время он успел провести восемь матчей в футболке национальной команды, но голами не отличился.

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