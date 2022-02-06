Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3 02:58
Биолог рассказал, как COVID-19 может состарить 02:52
Команда Кузнецова победила в турнире Матча звезд НХЛ 02:45
На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с украинским журналистом 02:36
На протестах против анти-коронавирусных мер в Канаде появились первые жертвы 02:31
Врач рассказал, как с помощью душа «прочистить» артерии 02:27
Каминский объяснил ошибку Латыпова на финише смешанной эстафеты на ОИ-2022 02:22
Россиянам рассказали о вреде популярных «полезных» продуктов 01:58
Елизавета II назвала преемницу на посту королевы Великобритании 01:58
Перуанский премьер подал в отставку сразу после назначения из-за давления СМИ 01:45
Бесплатная ставка 2000 р.

Агент рассказал об интересе к футболисту сборной России со стороны клуба АПЛ

Агент Маньяков рассказал, что «Кристал Пэлас» активно интересуется Фоминым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Александр Маньяков, агент полузащитника сборной России и «Динамо» Даниила Фомина, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клуба Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас». Его слова передает «Комсомольская правда».

«Подобный трансфер связан с целым ворохом организационных проблем – визы, медосмотр, подписание контракта, разрешение на работу. «Кристал Пэлас» в итоге так никого и не взял на позицию центрального полузащитника. Знаю, что они к обсуждению Даниила Фомина вернутся, интерес к нему с их стороны конкретный», — сказал Маньяков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Фомин провел в составе московской команды 17 матчей, в которых ему удалось забить шесть мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет €9 млн. Фомин дебютировал за сборную России 11 октября 2020 года в матче против Турции. За это время он успел провести восемь матчей в футболке национальной команды, но голами не отличился.

Ранее Фомин рассказал, в чем отличие сборных Черчесова и Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть