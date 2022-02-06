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Гимаев раскритиковал решение КХЛ не доигрывать сезон

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@gimay56/Instagram

Спортивный комментатор Сергей Гимаев-младший раскритиковал решение руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменить оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Его слова передает «Чемпионат».

«Это лишило те команды, которые боролись за плей-офф, шансов – а те, кто уже попадал в плей-офф, лишились возможности занять более высокую строчку. На том же Западе разница между вторым и пятым местом – всего одно очко. Это серьезная разница перед выступлением в плей-офф – прежде всего преимущество своего поля. Оставалось доигрывать не так много матчей, поэтому я не видел никаких проблем с тем, чтобы сдвинуть плей-офф на 7-10 дней», — сказал Гимаев.

16 команд будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Плей-офф стартует 1 марта.

Напомним, 15 января КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за резкого роста зараженных коронавирусом. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в декабре прошлого года также приостанавливала свой чемпионат из-за пандемии. Из-за роста числа заболевших игроков был перенесен и молодежный чемпионат мира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров поддержал решение КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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