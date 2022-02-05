РФС попросил УЕФА расследовать поведение украинских фанатов на ЧЕ по мини-футболу

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и потребовал провести расследование поведения украинских болельщиков во время полуфинального матча России и Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

«Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу», — цитирует представителя РФС «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 4 февраля во время полуфинального матча между сборными России и Украины болельщики соперника скандировали оскорбительные выражения в адрес российских футболистов. Характер высказываний также носил политический и националистический характер.

Матч между командами завершился победой сборной России со счетом 3:2. Теперь россиянам в финале предстоит встретится с Португалией. Встреча пройдет в Голландии 6 февраля. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович объяснил, что поможет национальной команде одержать победу в финале чемпионата Европы.