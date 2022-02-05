Скорович рассказал, что нужно команде для победы в финале на ЧЕ по мини-футболу

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович объяснил, что поможет национальной команде одержать победу в финале чемпионата Европы.

«Португалия – чемпион мира и Европы. Это самая точная и лучшая характеристика этой команды. Они давно к этому шли и заслужили успех. Я могу много говорить о тактических аспектах, но ясно одно: чтобы победить португальцев нужно показать свою лучшую игру и отдать все без остатка», — передает слова Скоровича официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.

Финальная встреча между сборными России и Португалии состоится 6 февраля. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

На пути к финалу россияне оказались сильнее Словакии, Хорватии, Польши и Грузии. Вчера в драматичном матче сборная России одержала победу над Украиной со счетом 3:2.

На чемпионате Европы 2018 года россияне стали обладателями бронзовых наград, в полуфинале турнира уступив как раз будущим чемпионам — португальцам, которые в прошлом году стали еще и чемпионами мира.

Ранее Сергей Скорович высказался об атмосфере на трибунах после матча россиян с украинцами в полуфинале турнира.