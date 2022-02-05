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Скорович рассказал, что нужно команде для победы в финале на ЧЕ по мини-футболу

Скорович: нужно отдать все без остатка, чтобы победить португальцев

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РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович объяснил, что поможет национальной команде одержать победу в финале чемпионата Европы.

«Португалия – чемпион мира и Европы. Это самая точная и лучшая характеристика этой команды. Они давно к этому шли и заслужили успех. Я могу много говорить о тактических аспектах, но ясно одно: чтобы победить португальцев нужно показать свою лучшую игру и отдать все без остатка», — передает слова Скоровича официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.

Финальная встреча между сборными России и Португалии состоится 6 февраля. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

На пути к финалу россияне оказались сильнее Словакии, Хорватии, Польши и Грузии. Вчера в драматичном матче сборная России одержала победу над Украиной со счетом 3:2.

На чемпионате Европы 2018 года россияне стали обладателями бронзовых наград, в полуфинале турнира уступив как раз будущим чемпионам — португальцам, которые в прошлом году стали еще и чемпионами мира.

Ранее Сергей Скорович высказался об атмосфере на трибунах после матча россиян с украинцами в полуфинале турнира.

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