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Майоров об отмене матчей КХЛ: нельзя отменить коронавирус

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Официальный сайт «Ак Барса»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров поддержал решение руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменить оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Он подчеркнул, что это форс-мажорная ситуация, и лига неизбежно должна была принять решение.

«Коронавирус можно отменить? Надо исходить из этого. Виновата ведь не КХЛ, виновата пандемия. КХЛ была поставлена в совершенно жуткую ситуацию — что делать, как быть? Что с дальнейшими планами? Это самый настоящий форс-мажор, и надо было принимать решение, поскольку 20 февраля заканчивается Олимпиада – а что дальше-то в нашем хоккее? Клубы ведь должны знать. Продолжение сезона, доигровки — это одно. А если сразу после Олимпиады последует плей-офф — это совсем другое, надо иначе команды готовить. Так что клубы должны были это знать.

Я отношусь к этому абсолютно нормально. Если бы лига приняла какое-то другое решение, я бы тоже нормально отнесся. Но прежде чем что-то решать, надо просчитать все плюсы и все минусы. Очевидно, что это было сделано. Правда, я не исключаю, что кто-то будет говорить: что бы ни сделали, все плохо, все не так. Поэтому лига оказалась в очень сложном положении. Но то, что теперь появилась конкретика, хорошо», — сказал Майоров «Газете.Ru».

Напомним, что сегодня президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что оставшиеся матчи регулярного чемпионата не будут доиграны.

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Хоккей. КХЛ
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