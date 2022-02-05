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КХЛ объявила об отмене оставшихся матчей регулярного чемпионата

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РИА Новости

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что оставшиеся матчи регулярного чемпионата не будут доиграны. Лига планирует в марте возобновить турнир уже в рамках плей-офф.

«Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», — передает слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Также он сообщил, что 16 команд будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Плей-офф стартует 1 марта.

Напомним, 15 января КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за резкого роста зараженных коронавирусом. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в декабре прошлого года также приостанавливала свой чемпионат из-за пандемии. Из-за роста числа заболевших игроков был перенесен и молодежный чемпионат мира.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что у него нет слов от того, что КХЛ предложила не доигрывать регулярный сезон.

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Хоккей. КХЛ
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